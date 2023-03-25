Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 марта 2023 14:27

За сутки по сухопутному коридору из Крыма выехало более 560 грузовиков

Путь пролегает через новые территории РФ
Юлия МАРКИНА
Юлия МАРКИНА
По сухопутному коридору через новые регионы по направлению из Крыма за сутки выехало 560 грузовиков.

По сухопутному коридору через новые регионы по направлению из Крыма за сутки выехало 560 грузовиков.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Более полутысячи грузовых автомобилей за сутки выехало из Крыма по сухопутному коридору через новые территории. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.

- За истекшие сутки из Республики Крым по новому сухопутному пути выехало более 560 грузовиков, - отметил Гоцанюк.

В субботу 25 марта глава Совмина находится с рабочим визитом в Керчи. Он проинспектировал работы по благоустройству общественных и дворовых территорий, а также озеленению и ремонту дорог.

Кроме того, посетил Керченскую паромную переправу и проверил работу контрольного пункта на трассе Керчь-Тамань.

Отметим, по информации Министерства транспорта РФ, переправа через Керченский пролив 25 марта работает в штатном режиме, на линии курсируют четыре парома.

В общей сложности, начиная с ночи на 9 октября 2022, года паромы перевезли через пролив в обе стороны 111, 6 тысяч пассажиров, 88, 8 тысяч единиц автотранспорта и 11 тысяч железнодорожных вагонов.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50