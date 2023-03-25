За сутки по сухопутному коридору из Крыма выехало более 560 грузовиков

По сухопутному коридору через новые регионы по направлению из Крыма за сутки выехало 560 грузовиков. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Более полутысячи грузовых автомобилей за сутки выехало из Крыма по сухопутному коридору через новые территории. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.

- За истекшие сутки из Республики Крым по новому сухопутному пути выехало более 560 грузовиков, - отметил Гоцанюк.

В субботу 25 марта глава Совмина находится с рабочим визитом в Керчи. Он проинспектировал работы по благоустройству общественных и дворовых территорий, а также озеленению и ремонту дорог.

Кроме того, посетил Керченскую паромную переправу и проверил работу контрольного пункта на трассе Керчь-Тамань.

Отметим, по информации Министерства транспорта РФ, переправа через Керченский пролив 25 марта работает в штатном режиме, на линии курсируют четыре парома.

В общей сложности, начиная с ночи на 9 октября 2022, года паромы перевезли через пролив в обе стороны 111, 6 тысяч пассажиров, 88, 8 тысяч единиц автотранспорта и 11 тысяч железнодорожных вагонов.

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