На территории Опукского заповедника впервые в это время из зимовки вышли зеленые жабы

Зеленые жабы начали выходить из зимовки. Фото: Игорь Сикорский/ФГБУ "Заповедный Крым"/Telegram

На территории Опукского заповедника впервые в это время из зимовки стали выходить зеленые жабы. Об этом сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедный Крым». Первое вышедшее из спячки земноводное сотрудник заповедника Игорь Сикорский встретил при подъеме по экологической тропе «Урочище Опук» на отметке 58 метров над уровнем моря.

- Обычно жабы выходят из зимовки на территории заповедника с 29 марта по 10 апреля, -отметили в дирекции заповедников.

Зеленые жабы выходят на свет, откапывая свои норки в земле. Причем самцы выходят раньше самок и, раздувая непарный резонатор, издают мелодичную трель.

Первыми свои норки откапывают самцы. Фото: Игорь Сикорский/ФГБУ "Заповедный Крым"/Telegram

Период размножения зеленой жабы на территории заповедника не сильно растянут, последние трели сотрудники заповедника отмечали даже в конце мая.

Зеленые жабы неприхотливы в выборе мест нереста, используя самые различные водоемы: от небольших луж, стариц, прудов – до мелких озер. Головастики начинают встречаться в конце мая.

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