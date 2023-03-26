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НовостиОбщество25 марта 2023 22:01

Погода на 26 марта 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 18 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 26 марта 2023 года в Крыму и Севастополе
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
В Севастополе облачно с прояснениями.

В Севастополе облачно с прояснениями.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

26 марта на Крымском полуострове опасные метеорологические явления не ожидаются.

- Ночью без существенных осадков, днем небольшой местами умеренный дождь, - отметили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Ночью и утром местами туман. Днем небольшой дождь. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5°, днем +16...+18°.

В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью, утром туман. Вечером небольшой дождь. Днем южный ветер южный 9-14 м/с., тепло +10…+12°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +8°…+9°, юго-восточный ветер 3-5 м/с. Пасмурно.

В Алуште +9°…+10°, юго-западный ветер 2-5 м/с. Пасмурно.

В Евпатории +9…+10°, юго-западный ветер 3-7 м/с. Пасмурно, дождь.

В Керчи +9…+10°, юго-западный ветер 5-7 м/с. Пасмурно.

В Феодосии +8…+10°, юго-западный ветер 4-8 м/с. Пасмурно.

В Черноморском +9…+10°, юго-западный ветер 4-7 м/с. Пасмурно, дождь.

В Джанкое +13…+15°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Пасмурно, дождь.

В Армянске +9…+11°, юго-западный ветер 3-5 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Белогорске +13…+15°, юго-западный ветер 3-5 м/с. Пасмурно.

Вода в Черном море +7…+10°.

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