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НовостиОбщество26 марта 2023 7:29

В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра

В Крыму 27 марта ожидается сильный ветер
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Порывы ветра будут достигать 22 метров в секунду

Порывы ветра будут достигать 22 метров в секунду

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Крыму объявили штормовое предупреждение в понедельник, 27 марта. Как сообщили в пресс-службе МЧС республики, это связано с сильным ветром.

- Во второй половине дня в Крыму ожидается усиление юго-восточного ветра 17-22 метров в секунду, - отметили в пресс-службе спасательного ведомства.

МЧС республики рекомендует воздержаться от выхода в горы и море, а также не планировать длительных поездок на автомобиле. Парковать личный транспорт также не советуют возле рекламных баннеров и любых конструкций, которые может повредить стихия.