В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра

Порывы ветра будут достигать 22 метров в секунду Фото: Евгения ГУСЕВА

В Крыму объявили штормовое предупреждение в понедельник, 27 марта. Как сообщили в пресс-службе МЧС республики, это связано с сильным ветром.

- Во второй половине дня в Крыму ожидается усиление юго-восточного ветра 17-22 метров в секунду, - отметили в пресс-службе спасательного ведомства.

МЧС республики рекомендует воздержаться от выхода в горы и море, а также не планировать длительных поездок на автомобиле. Парковать личный транспорт также не советуют возле рекламных баннеров и любых конструкций, которые может повредить стихия.