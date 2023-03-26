В Севастополе ссора влюбленных переросла в поножовщину

Жительнице Севастополя грозит до двух лет тюрьмы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Севастополе ссора местных жителей закончилась поножовщиной. Как рассказали в пресс-службе полиции города-героя, конфликт возник у мужчины и женщины на почве распития алкоголя.

Несколько дней влюбленные - 45-летняя женщина и ее 47-летний сожитель - «поминали» родственницу после похорон. Одно из таких алкогольных застолий переросло в серьезную ссору.

- В ходе конфликта женщина схватила со стола нож и нанесла благоверному удар в плечо. Затем злоумышленница вызвала скорую медицинскую помощь для оказания помощи пострадавшему, - рассказали в пресс-службе МВД Севастополя.

В отношении женщины завели уголовное дело за умышленное причинение легкого вреда здоровью. Ее сожителя госпитализировали.

Теперь вспыльчивой влюбленной грозит до двух лет тюрьмы.