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НовостиОбщество26 марта 2023 14:51

Десять сел Кировского и Белогорского районов Крыма остались без света 26 марта

Восстановить электроснабжение обещают в течение двух часов
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Отключение произошло из-за аварии на ЛЭП

Отключение произошло из-за аварии на ЛЭП

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Крыму без света вечером 26 марта остались десять сел Кировского и Белогорского районов. Речь идет о населенных пунктах Опытное, Курское, Тополевка, Учебное, Радостное, Земляничное, Долинное, Льговское, Добролюбовка и Пруды.

Как сообщили в пресс-службе ГУП РК «Крымэнерго», на данный момент на месте уже работают специалисты.

- В результате технологического нарушения на линии электропередачи 10 кВ были обесточены 1 тыс. 205 абонентов. Отключенная нагрузка составила 1089 кВт, - сообщили в пресс-службе предприятия.

Восстановить электроснабжение специалисты планируют в течение двух часов, до 19:00.