В Крыму за сутки выявили 84 новых случая заболевания COVID-19

За минувшие сутки в ковид-стационары Республики Крым госпитализировали 25 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Республике Крым за минувшие сутки выявили 84 новых случая заболевания коронавирусом, в ковид-стационары госпитализировали 25 человек. Об этом утром 27 марта сообщили в пресс-службе Минздрава РК.

Летальных случаев нет. Выздоровели 77 человек.

С начала пандемии в республике зарегистрирован 214 170 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 206 441 человек выздоровел, 5 426 скончались.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В Севастополе за минувшие сутки выявили 33 новых случая заболевания COVID-19, госпитализирован один человек. Такие данные приведены на официальном сайте правительства города.

– Умерли 2 человека в возрасте 65 и 75 лет, – говорится в сводке.

Сейчас в ковид-стационарах города находятся 56 пациентов, из них 50 – с подтвержденным COVID-19. За прошедшие сутки выписаны два человека.

С начала пандемии коронавирусом заболели 100 572 севастопольца, выздоровели 97 722.

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