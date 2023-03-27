Крымчанин выиграл в лотерею более 1,6 млн рублей

По правилам лотереи, чтобы выиграть суперприз, нужно угадать все числа выигрышной комбинации Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Житель Республики Крым стал обладателем крупного приза, разыгранного минувшую субботу, 25 марта, в государственной лотерее «Рапидо 2.0». Как сообщает пресс-служба компании «Столото», купив в приложении всего билет за 120 рублей, счастливчик стал обладателем более 1,6 млн рублей.

– В ходе 95583-го тиража был разыгран суперприз – 1 557 330 рублей. Счастливый билет был куплен жителем Республики Крым в мобильном приложении «Столото». Благодаря дополнительно отмеченным числам во втором игровом поле билета выигрыш участника увеличился и составил 1 617 330 рублей, – говорится в сообщении.

По правилам лотереи, чтобы выиграть суперприз, нужно угадать все числа выигрышной комбинации. Крымчанин отметил 11, 4, 20, 5, 13, 1, 8, 17 в первом поле билета и 4 – во втором.

Отмечается, что за своим выигрышем счастливчик пока не обращался.

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