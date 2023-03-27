Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 марта 2023 9:10

Крымчанин выиграл в лотерею более 1,6 млн рублей

За выигрышем счастливчик пока не обращался
Дмитрий Коренев
По правилам лотереи, чтобы выиграть суперприз, нужно угадать все числа выигрышной комбинации

По правилам лотереи, чтобы выиграть суперприз, нужно угадать все числа выигрышной комбинации

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Житель Республики Крым стал обладателем крупного приза, разыгранного минувшую субботу, 25 марта, в государственной лотерее «Рапидо 2.0». Как сообщает пресс-служба компании «Столото», купив в приложении всего билет за 120 рублей, счастливчик стал обладателем более 1,6 млн рублей.

– В ходе 95583-го тиража был разыгран суперприз – 1 557 330 рублей. Счастливый билет был куплен жителем Республики Крым в мобильном приложении «Столото». Благодаря дополнительно отмеченным числам во втором игровом поле билета выигрыш участника увеличился и составил 1 617 330 рублей, – говорится в сообщении.

По правилам лотереи, чтобы выиграть суперприз, нужно угадать все числа выигрышной комбинации. Крымчанин отметил 11, 4, 20, 5, 13, 1, 8, 17 в первом поле билета и 4 – во втором.

Отмечается, что за своим выигрышем счастливчик пока не обращался.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50