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НовостиОбщество27 марта 2023 9:52

На ярмарках в Симферополе продали более 63 тонн продукции

Это, в частности, мясо, колбаса и молоко
Алексей ЕЛАГИН
Фото: правительство Ростовской области

Фото: правительство Ростовской области

На ярмарках «выходного дня» в Симферополе продали более 63 тонн продукции. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Торговля шла на постоянных локациях. Она вызвала живой интерес у симферопольцев. Жители крымской столицы могли купить по сниженным ценам различные фермерские товары. Речь идет об овощах, фруктах, мясе, колбасе, молоке, яйцах, рыбе и других продуктах. В общей сложности фермеры продали 63,4 тонны продукции. Цены на эти товары удалось снизить за счет того, что фермеры торгуют без посредников и наценок.