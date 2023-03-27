На ярмарках в Симферополе продали более 63 тонн продукции

Фото: правительство Ростовской области

На ярмарках «выходного дня» в Симферополе продали более 63 тонн продукции. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Торговля шла на постоянных локациях. Она вызвала живой интерес у симферопольцев. Жители крымской столицы могли купить по сниженным ценам различные фермерские товары. Речь идет об овощах, фруктах, мясе, колбасе, молоке, яйцах, рыбе и других продуктах. В общей сложности фермеры продали 63,4 тонны продукции. Цены на эти товары удалось снизить за счет того, что фермеры торгуют без посредников и наценок.