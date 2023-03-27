В поселке Гвардейское под Симферополем сгорел гараж с автомобилем

Огнем была охвачена площадь в 60 квадратных метров. Фото: МЧС Республики Крым

Рано утром 27 марта на частном подворье в поселке Гвардейское под Симферополем сгорел гараж с припаркованным в нем автомобилем. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Республики Крым.

Сообщение о пожаре поступило в 04:13. Огнем была охвачена площадь в 60 квадратных метров. В ходе предварительной разведки пожарные обнаружили и вытащили из горящего помещения три газовых баллона, предотвратив тем самым мощный взрыв.

– В течении 1 ч. 20 мин. пожар был локализован и ликвидирован. В результате пожара гараж и транспортное средство были полностью уничтожены огнем, – сообщили в чрезвычайном ведомстве.

Обошлось без пострадавших. Причины пожара устанавливаются.

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