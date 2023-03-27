Из Симферополя в Скадовск запустят автобус

Фото: Пресс-служба администрации города Липецка

В пятницу, 31 марта, из Симферополя в Скадовск запустят новый автобусный маршрут. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта Херсонской области.

Маршрут запустят для того, чтобы расширить транспортную доступность. Из Симферополя автобус будет выезжать ровно в семь утра. Время в пути составит 5 часов 30 минут. Следующий рейс из крымской столицы – в 15.30. Дорога займет 4 часа 50 минут. Рейсы из Скадовска запланированы на семь утра и час дня. Время в пути составит 5 часов 45 минут и 6,5 часа соответственно.

– Также продолжается ежедневная отправка пассажиров по направлениям Геническ – Ялта, Джанкой – Геническ и Скадовск – Симферополь, – отметили в херсонском Минтрансе.