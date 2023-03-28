Очередь на Керченской переправе выросла более чем вдвое

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По состоянию на вторник, 28 марта, в Краснодарском крае в очереди на Керченскую переправу находятся 178 машин, это в 2,3 раза больше, чем днем ранее. Об этом сообщили в кубанском оперативном штабе.

Так, в понедельник в очереди на переправу насчитывалось 77 автомобилей. Эти утром же на парковке в поселке Ильич находились 178 машин.

– За минувшие сутки паромы перевезли в Крым 256 автомобилей и 275 пассажиров, – отметили в оперштабе.

Всего с начала работы переправы через Керченский пролив перевезли в обе стороны более 113,7 тысячи пассажиров, 90,7 тысячи единиц автотранспорта и 11,5 тысячи железнодорожных вагонов.

Напомним, работа Керченской паромной переправы была возобновлена после теракта на Крымском мосту. В настоящее время проезд по мосту разрешен легковым автомобилям и автобусам, водители грузовиков пользуются паромной переправой или сухопутным маршрутом через новые российские регионы.