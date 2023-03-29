Погода на 29 марта 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 6 градусов

В Крыму пасмурно и дождливо. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

29 марта на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение.

- Сохранится неустойчивый характер погоды. Местами осадки в виде дождя, мокрого снега, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью около 0°, днем +4...+6°.

В Севастополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 13-18 м/с. Днем тепло +4…+6°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +3°…+5°, северо-западный ветер 3-7 м/с. Пасмурно.

В Алуште +4°…+5°, северо-западный ветер 6-11 м/с. Пасмурно.

В Евпатории +5…+6°, северо-западный ветер 5-9 м/с. Пасмурно.

В Керчи +4…+5°, северо-западный ветер 7-10 м/с. Пасмурно.

В Феодосии +5…+6°, северо-западный ветер 6-13 м/с. Пасмурно.

В Черноморском +4…+5°, северо-западный ветер 6-10 м/с. Пасмурно.

В Джанкое +5…+6°, северо-западный ветер 4-9 м/с. Пасмурно.

В Армянске +4…+5°, северо-западный ветер 5-8 м/с. Пасмурно.

В Белогорске +3…+4°, северо-западный ветер 5-9 м/с. Пасмурно.

Вода в Черном море +8…+10°.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50