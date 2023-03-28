Суд обязал администрацию Евпатории рекультивировать полигон отходов в поселке Мирный

Суд обязал администрацию Евпатории рекультивировать закрытый полигон отходов в поселке Мирный. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

Ранее природоохранная прокуратура провела проверку, в ходе которой было установлено, что согласно утвержденному проекту рекультивации земель, имеющему положительное заключение государственной экологической экспертизы, закрытый полигон отходов в поселке Мирный подлежит рекультивации. Вместе с тем администрация Евпатории не спешит проводить мероприятия по восстановлению нарушенных земель.

Прокуратура направила в суд иск с требованием обязать орган местного самоуправления провести необходимые работы. Суд требования прокурора удовлетворил.

– Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры, – добавили в надзорном ведомстве.

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