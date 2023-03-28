В Джанкойском районе «Газель» столкнулась с рейсовым автобусом

Фото: МВД по РК
Сегодня, 28 марта, в Джанкойском районе произошла дорожная авария. Как сообщает пресс-служба МВД России по Республике Крым, водитель «Газели» вылетел на встречную полосу и столкнулся с рейсовым автобусом.
Помимо водителя, в автобусе в момент столкновения находился один пассажир.
Фото: МВД по РК
– В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавших нет, – сообщили в МВД.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства аварии.
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