В Джанкойском районе «Газель» столкнулась с рейсовым автобусом

Фото: МВД по РК

Сегодня, 28 марта, в Джанкойском районе произошла дорожная авария. Как сообщает пресс-служба МВД России по Республике Крым, водитель «Газели» вылетел на встречную полосу и столкнулся с рейсовым автобусом.

Помимо водителя, в автобусе в момент столкновения находился один пассажир.

Фото: МВД по РК

– В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавших нет, – сообщили в МВД.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства аварии.

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