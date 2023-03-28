На газификацию Крыма потратят более 8 миллиардов рублей

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До 2025 года на газификацию и строительство газораспределительной инфраструктуры Крыма планируют потратить более 8 миллиардов рублей. Об этом сообщил министр топлива и энергетики республики Игорь Коринь.

По его словам, до конца года в Крыму газифицируют восемь сел. Половина из них находится в Ленинском районе. Кроме того, в Крыму введут в эксплуатацию три газораспределительные станции. На эти цели планируют потратить более 2,6 миллиарда рублей. В следующем году начнут работать объекты в симферопольской Каменке, а также в трех селах Бахчисарайского района.

– Общий объем финансирования на 24-25 год составляет 5 миллиардов 440 миллионов рублей, – цитирует главу Минэнерго агентство РИА Новости Крым.