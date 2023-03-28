Работы ведутся ежедневно: как убирают кладбища Симферополя к Пасхе

Уборка кладбища Абдал в Симферополе проводится ежедневно. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В Симферополе коммунальщики ежедневно проводят уборку городских кладбищ. Поручение привести их территорию в порядок к празднику Пасхи и поминальным дням ранее дал глава Крыма Сергей Аксенов. Он подчеркнул, что в идеальное состояние должны быть приведены и подъезды к кладбищам.

В Симферополе работы по уборке кладбищ ведутся в усиленном режиме. Как «КП-Крым» сообщили в пресс-службе администрации города, это касается всех 18-ти кладбищ крымской столицы.

- На территории кладбищ производится сбор случайного мусора, веток, ликвидация случайных свалок. Работает две бригады: две единицы техники и 10 уборщиков, - пояснили в пресс-службе администрации Симферополя.

Отмечается, что центральное кладбище города - Абдал - убирается ежедневно, кроме выходных. Ближе к лету администрация крымской столицы также запланировала покос травы на всех кладбищах города.

Напомним, что в этом году на уборку кладбищ Симферополя выделили 12 млн рублей.