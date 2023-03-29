Очередь на Керченской переправе выросла в полтора раза

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

По состоянию на среду, 29 марта, в Краснодарском крае в очереди на Керченскую переправу стоят 272 машины, это в полтора раза больше, чем днем ранее. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

Так, во вторник в очереди на переправу насчитывалось 178 автомобилей. Этим утром же на парковке в поселке Ильич находились 272 машины. Как сообщалось ранее, ночью Керченская переправа временно приостановила свою работу. Дело в том, что порывы ветра достигали 18 м/c. В ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что движение паромов по-прежнему приостановлено.

– За минувшие сутки паромы перевезли в Крым 270 автомобилей и 316 пассажиров, – отметили в кубанском оперштабе.

Всего с начала работы переправы через Керченский пролив в обе стороны перевезли в общей сложности более 114,4 тысячи пассажиров, 91,2 тысячи единиц автотранспорта и 11,5 тысячи железнодорожных вагонов.

Напомним, работа Керченской паромной переправы была возобновлена после теракта на Крымском мосту. В настоящее время проезд по мосту разрешен легковым автомобилям и автобусам, водители грузовиков пользуются паромной переправой или сухопутным маршрутом через новые российские регионы.