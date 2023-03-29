В Крыму уничтожили бомбу недалеко от жилых домов

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РК

В среду, 29 марта, Ленинском районе Крыму уничтожили немецкую авиабомбу SC-500 времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС.

Опасный предмет нашли в селе Семисотка. На место прибыли пиротехники МЧС. Специалисты выяснили, что это немецкая авиационная бомба SC-500. Взрыватели снаряда оказались поврежденными. Поэтому увезти его было невозможно.

– Было принято решение уничтожать бомбу на месте, – говорится в сообщении.

Однако в зоне возможного поражения находились 287 жилых домов. Пиротехники минимизировали последствия взрыва. За три дня вокруг снаряда возвели 10-метровый круговой защитный вал. Для этого использовали 66 кубометров песка.

– Местные жители были заблаговременно проинформированы, и эвакуированы, – отметили в МЧС.

Бомбу уничтожили путем контролируемого подрыва. При этом были соблюдены все меры безопасности. Взрыв не повредил ни дома, ни строения, ни расположенную неподалеку ЛЭП.