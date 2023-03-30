Пьяная крымчанка убила мужчину ножом и отверткой

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Джанкое 45-летнюю местную жительницу обвиняют в убийстве сожителя. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

Как рассказали в надзорном ведомстве, трагедия произошла в январе. Пьяная женщина поссорилась с сожителем. Крымчанка напала на мужчину, вооружившись ножом и отверткой. Злоумышленница нанесла как минимум 10 ударов в область кистей, спины и грудной клетки. Через непродолжительное время пострадавший скончался.

– Уголовное дело направлено в Джанкойский районный суд для рассмотрения по существу, – отметили в прокуратуре.