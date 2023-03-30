В Крыму накажут 11 чиновников, проваливших работу по догазификации

Фото: телеграм-канал главы Крыма Сергея Аксенова

В Крыму работа по сбору заявок и формированию списка на догазификацию домовладений не была проведена должным образом, в связи с чем будут наказаны 11 должностных лиц. Об этом сообщила глава Крыма Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.

– Руководство администраций муниципалитетов должно было лично убедиться, правильно ли внесены все данные, скорректировать и согласовать все списки. К сожалению, большинство проигнорировало это поручение. В отношении одиннадцати ответственных должностных лиц будут применены дисциплинарные взыскания, – написал Аксенов.

Он напомнил, что с 1 апреля начнутся выездные проверки для подведения итогов по объему и качеству выполнения всех данных муниципалитетам поручений. В настоящее время формируется график выездов.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50