В Крыму на девять лет посадили контрактника-дезертира

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Крыму военнослужащего-контрактника признали виновным в дезертирстве и приговорили к девяти годам лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе гарнизонного военного суда республики.

В сентябре контрактник самовольно покинул часть, расположенную в Севастополе, поскольку служить больше не хотел. Мужчина стал жить в Крыму.

– Затем в ходе проведения обыска 25 января 2023 года он был задержан сотрудниками правоохранительных органов, чем его незаконное нахождение вне воинских правоотношений было прекращено, – говорится в сообщении.

Фигурант признал свою вину. Свои действия мужчина объяснил тем, что не хотел служить и участвовать в специальной военной операции. Его приговорили к девяти годам лишения свободы. Отбывать срок осужденный будет в исправительной колонии строгого режима.

– Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке, – добавили в суде.