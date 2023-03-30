Тяжелобольные дети из Крыма получили дорогостоящие препараты от фонда «Круг добра»

Фонд Круг добра» создан в 2021 году по инициативе президента России Владимира Путина Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Фонд «Круг добра» обеспечил 59 тяжелобольных крымских детей дорогостоящими лекарствами. Об этом пишет Крымская газета со ссылкой на Минздрав Республики Крым.

– Благодаря сотрудничеству с федеральным фондом «Круг добра» в 2022 году в Крыму дополнительно обеспечено дорогостоящими препаратами 59 детей с тяжелыми и хроническими заболеваниями, – пишет издание.

Фонд «Круг добра» создан в 2021 году по инициативе президента России Владимира Путина. Сейчас у фонда 5392 подопечных.

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