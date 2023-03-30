В крымских школах учатся более 3,5 тысячи детей из новых регионов РФ

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В школах Крыма учатся более 3,5 тысячи детей из Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщили в пресс-службе Совета министров.

В детские сады ходят 709 детей из новых российских регионов, а в школы – 3587. В средних профессиональных образовательных учреждениях учатся 129 детей, а вузах – 204. В крымском правительстве заверили, что несовершеннолетние, прибывшие в Крым из новых регионов России, охвачены психолого-педагогическим сопровождением.

– Образовательным организациям необходимо на каждого ребенка составить индивидуальный образовательный план для обеспечения успешного освоения образовательной программы, – подчеркнула зампред Совмина – министр труда и социальной защиты Крыма Елена Романовская.

Вице-премьер также добавила, что для детей нужно организовать внеурочную деятельность. Глава Минтруда пояснила, что речь идет о кружках и спортивных секциях.

– Помимо стандартного учебного процесса, детям из новых регионов России необходимо организовать постоянное психологическое сопровождение с учетом пережитых ими ситуаций, – добавила Романовская.