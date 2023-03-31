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НовостиОбщество31 марта 2023 6:50

В Керченском проливе действует штормовое предупреждение из-за сильного ветра

Паромная переправа продолжает работать
Дмитрий Коренев
Ожидается усиление ветра до 12-17 м/сек

Ожидается усиление ветра до 12-17 м/сек

Фото: Евгения ГУСЕВА

31 марта по Керченскому проливу действует штормовое предупреждение из-за сильного ветра. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

– Вводится штормовое предупреждение в связи с ожидаемым по второй половине дня усилением ветра до 12-17 м/сек, – говорится в сообщении.

По данным Минтранса, с ночи на 9 октября по 31 марта через пролив в обе стороны перевезли 115 464 пассажиров, 92 143 единицы автотранспорта и 11 495 железнодорожных вагонов.

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