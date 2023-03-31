В Крыму за сутки выявили 78 новых случаев заболевания COVID-19

За минувшие сутки в ковид-стационары Республики Крым госпитализированы 23 человека Фото: Иван МАКЕЕВ

В Республике Крым за минувшие сутки выявили 78 новых случаев заболевания коронавирусом, в ковид-стационары госпитализировали 23 человека. Об этом утром 31 марта сообщили в пресс-службе Минздрава РК.

Летальных случаев нет. Выздоровели 40 человек.

С начала пандемии в республике зарегистрирован 214 492 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции. 206 824 человека выздоровели, 5 427 скончались.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В Севастополе за минувшие сутки выявили 52 новых случая заболевания COVID-19, госпитализированы шесть человек. Такие данные приведены на официальном сайте правительства города.

– Смертельных случаев от COVID-19 не зарегистрировано, – говорится в сводке.

Сейчас в ковид-стационарах города находится 52 пациента, из них 46 – с подтвержденным COVID-19. За прошедшие сутки выписаны семь человек.

С начала пандемии коронавирусом заболели 100 701 севастополец, выздоровели 97 882.

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