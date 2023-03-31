В Ялте состоится фестиваль по северной ходьбе

необходимое снаряжение ялтинцам предоставят организаторы фестиваля Фото: Олег УКЛАДОВ

Жителей Ялты в конце текущей недели приглашают поучаствовать в в фестивале по северной ходьбе. Мероприятие «Ходи здорово» состоится на стадионе «Авангард». Организаторами выступает управление спорта и физической культуры совместно с Федерацией северной ходьбы Ялты.

Принять участие могут все желающие без ограничений по возрасту, на двух дистанциях: четыре тысячи и две тысячи метров. Подать заявку можно по телефону +7(978) 788 64 21.

При необходимости организаторы предоставят участникам и снаряжение – палки для ходьбы.

Стартует фестиваль в воскресенье, 2 апреля, в 9:30.