Житель Джанкоя получил реальный срок за пьяный донос на знакомого

Мужчина полностью признал вину Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Крыму 33-летнего жителя Джанкойского района приговорили к 1 году и шести месяцам колонии за ложное сообщение об акте терроризма. Об этом сообщает пресс-служба Джанкойского районного суда.

– В начале февраля текущего года неоднократно судимый житель Джанкойского района решил отомстить своему знакомому за то, что ранее он, по заявлению последнего, был привлечен к уголовной ответственности. Для этого гражданин <...> позвонил в полицию и сообщил, что житель соседнего села хочет взорвать одну из школ Джанкойского района и для этого хранит порох по месту своего жительства, – говорится в сообщении.

Полицейские осмотрели школу и прилегающую территорию, а также провели обыск по месту жительства гражданина, где якобы хранился порох, однако ничего не нашли.

На суде мужчина полностью признал вину и пояснил, что был пьян и не мог себя контролировать. Суд учел смягчающие (малолетний ребенок и мать-инвалид) и отягчающие (рецидив и совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения) обстоятельства и признал мужчину виновным по части 2 статьи 207 УК РФ. Приговор пока не вступил силу.

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