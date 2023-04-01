Погода на 1 апреля 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 16 градусов

В Севастополе переменная облачность. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

1 апреля на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение.

В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с, местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5°, днем +14...+16°.

В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный до 18 м/с. Днем тепло +14...+16°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +9°…+10°, западный ветер 2-4 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Алуште +8°…+9°, юго-восточный ветер 2-4 м/с. Пасмурно.

В Евпатории +11…+12°, южный ветер 6-10 м/с. Пасмурно.

В Керчи +10…+11°, юго-восточный ветер 7-11 м/с. Облачно с прояснениями.

В Феодосии +10…+11°, юго-восточный ветер 6-11 м/с. Пасмурно.

В Черноморском +11…+12°, юго-восточный ветер 8-11 м/с. Пасмурно.

В Джанкое +13…+16°, юго-восточный 3-6 м/с. Пасмурно.

В Армянске +12…+14°, юго-восточный ветер 4-7 м/с. Пасмурно.

В Белогорске +12…+13°, западный ветер 5-6 м/с. Облачно с прояснениями.

Вода в Черном море +8…+10°.

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