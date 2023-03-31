Пожароопасный сезон устанавливается каждый год и заканчивается с наступлением устойчивой дождливой осенней погоды
Фото: Иван МАКЕЕВ
С 1 апреля в Крыму начинается пожароопасный сезон. Об этом сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Садаклиев, передает Крымская газета.
Пожароопасный сезон устанавливается каждый год и заканчивается с наступлением устойчивой дождливой осенней погоды.
– Чтобы не допустить возникновение природных пожаров, в Крыму увеличена группировка спасательных сил и средств, проверена готовность органов управления к реагированию, усилена профилактическая работа с населением, – пишет Крымская газета.
Отметим, установление пожароопасного сезона еще не означает введения особого противопожарного режима и запрета на посещение гражданами лесов. Эти режимы вводятся отдельно в случае необходимости.
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