Пожароопасный сезон устанавливается каждый год и заканчивается с наступлением устойчивой дождливой осенней погоды Фото: Иван МАКЕЕВ

С 1 апреля в Крыму начинается пожароопасный сезон. Об этом сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Садаклиев, передает Крымская газета.

Пожароопасный сезон устанавливается каждый год и заканчивается с наступлением устойчивой дождливой осенней погоды.

– Чтобы не допустить возникновение природных пожаров, в Крыму увеличена группировка спасательных сил и средств, проверена готовность органов управления к реагированию, усилена профилактическая работа с населением, – пишет Крымская газета.

Отметим, установление пожароопасного сезона еще не означает введения особого противопожарного режима и запрета на посещение гражданами лесов. Эти режимы вводятся отдельно в случае необходимости.

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