В Симферополе за 61 миллион рублей отремонтировали поликлинику

Фото: пресс-служба Минздрава Крыма

В пгт Аэрофлотский завершился капитальный ремонт подразделения Симферопольской поликлиники №5, на эти цели потратили 60,9 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Крыма.

В двухэтажном здании заменили все инженерные сети, окна и двери. На объекте отремонтировали внутренние помещения и фасад. В поликлинике оборудовали кабинеты приема врачей-терапевтов, семейных врачей (общей практики) и узких специалистов. Там также будет работать дневной стационар, кабинеты вакцинации, неотложной медицинской помощи, процедурные и другие. Пациенты смогут пройти маммографию, ультразвуковые, эндоскопические и ЛОР-исследования. Кроме того, для поликлиники купили новую мебель. На капремонт медучреждения потратили 60,9 миллиона рублей.

– В данном медучреждении трудятся порядка 20 сотрудников – это врачи, средний и младший медицинский персонал. Специалисты теперь смогут работать в комфорте, а местные жители будут получать квалифицированную медицинскую помощь в современных условиях, – отметили в Минздраве.

В ведомстве отметили, что в Аэрофлотском живут около 4 тысяч человек.