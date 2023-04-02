Погода на 2 апреля 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 16 градусов

В Крыму не очень солнечно.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
2 апреля на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение.
- В воскресенье погода будет определяться Балканским циклоном, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
В Симферополе облачно с прояснениями. Временами дождь.Ветер южный, юго-восточный до 20 м/с.Температура воздуха ночью +8…+10°, днем +14...+16°.
В Севастополе облачно с прояснениями. Днем преимущественно без осадков, южный ветер 10-15 м/с., тепло +12…+14°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем +10°…+11°, юго-западный ветер 4-7 м/с. Пасмурно.
В Алуште +9°…+10°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.
В Евпатории +11…+12°, юго-западный ветер 6-8 м/с. Пасмурно.
В Керчи +10…+11°, юго-восточный ветер 7-11 м/с. Пасмурно.
В Феодосии +11…+12°, юго-западный ветер 6-8 м/с. Пасмурно.
В Черноморском +11…+12°, юго-западный ветер 5-10 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.
В Джанкое +13…+16°, юго-восточный 4-7 м/с. Пасмурно.
В Армянске +11…+12°, юго-восточный ветер 4-7 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.
В Белогорске +13…+15°, юго-западный ветер 5-10 м/с. Облачно с прояснениями.
Вода в Черном море +7…+10°.
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