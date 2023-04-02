В Крыму на 2 апреля зафиксировали 67 новых случаев коронавируса

Ношение медицинской маски - хорошая защита от ковида. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В Крыму за минувшие сутки выявили 67 случаев коронавирусной инфекции. В пресс-службе министерства здравоохранения Крыма сообщили, что 8 человек были госпитализированы, а за все время пандемии стационарное лечение потребовалось 63 486 мужчинам и женщинам. Общее число заболевших ковидом на полуострове 214 630 человек.

Статистика на 2 апреля. Фото: Минздрав РК/Tg

- За истекшие сутки выздоровело 67 заболевших COVID–19, - отметили в ведомстве.

Высокопрофессиональные крымские врачи, сильнодействующие таблетки и микстуры за время пандемии вернули здоровье 206 994 заболевшим.

Общее количество летальных исходов - 5 428, но за минувшие сутки никто от ковида в Крыму не умер.

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