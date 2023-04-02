В Симферополе пройдет выставка картин о Великой Отечественной войне

Симферопольский художественный музей. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В столице Крыма пройдет выставка картин ко Дню Победы в Великой Отечественной войне. В Симферопольском художественном музее сообщили, что экспозицию «Крымские художники о войне» можно увидеть с 7 апреля по 28 мая.

- Будут представлены произведения живописи и графики из коллекции музея, созданные крымскими художниками в военные и послевоенные годы, - отметили в пресс-службе музея.

Все работы наполнены глубоким смыслом, несут в себе правду истории.

Барсамов Н.С. (1892-1976). «Никто не забыт и ничто не забыто». 1967. Холст, масло/ Симферопольский художественный музей/VK

Есть и те, которые вызывают особый душевный трепет, сопереживание утраты родного и близкого человека: никого не оставит равнодушным натюрморт Николая Барсамова «Никто не забыт и ничто не забыто» (1967), который он посвятил своему сыну.

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