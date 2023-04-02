В центре Симферополя иномарка врезалась в припаркованное авто

ДТП произошло в Симферополе. Фото: Алексей Громов/Автопартнер Крым Севастополь ДТП/VK

В Симферополе произошла авария, в которой пострадал стоящий без движения автомобиль. Очевидец разместил в соцсети фотографию с места инцидента.

- Улица Гоголя, дом 21. Припаркованная машина, - такой пост сопровождает фото, на котором прекрасно видно, что темное авто врезалось в иномарку красного цвета, стоящую вблизи пешеходного перехода.

По сути рядовое ДТП живо обсудили пользователи соцсети. Под фото появился не лишенный эмоций комментарий: «Ставят как попало, а потом люди в аварии попадают».

Но другой пользователь взял на себя роль эксперта: «Домыслы оставьте при себе! В ПДД написано, что нельзя парковаться ближе 5 метров перед пешеходным переходом, значит сразу за «зеброй» можно, конечно, если запрещающие знаки отсутствуют. Но автомобиль, припаркованный впритык к «зебре», мешает обзору других автолюбителей, которые могут не заметить пешеходов».

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