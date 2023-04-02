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НовостиОбщество2 апреля 2023 15:31

В Симферополе за 1 день взыскали 584 тысячи рублей за нарушение ПДД

Должники оплатили свыше 500 штрафов ГИБДД
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
В Симферополе прошло мероприятие по взысканию штрафов за нарушение ПДД. Фото: пресс-служба УГИБДД МВД по Республике Крым

В Симферополе прошло мероприятие по взысканию штрафов за нарушение ПДД. Фото: пресс-служба УГИБДД МВД по Республике Крым

В Симферополе провели акцию по взысканию административных штрафов с нарушителей правил дорожного движения. В пресс-службе УГИБДД МВД по Республике Крым сообщили, что за один день было взыскано 584 000 рублей по более 500 штрафам.

В «облаве» задействовали 8 экипажей ДПС ГИБДД, которые останавливали автолюбителей, имевших неоплаченные штрафы. Должники, после беседы по душам с судебными приставами, погашали штрафы с помощью мобильных приложений.

- В отношении 5 транспортных средств сотрудники ФССП приняли решение об аресте имущества - составлены 5 актов описи ареста на общую сумму 4 000 000 рублей, - отметили в ГИБДД.

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