В Судаке поймали 3 браконьеров с ружьями и собакой лайкой

У нарушителей были охотничьи ружья. Фото: пресс-служба Минприроды РК

В окрестностях Судака инспекторы задержали 3 браконьеров. В пресс-службе Минприроды Крыма сообщили, что правонарушители разгуливали по лесу с собакой лайкой и гладкоствольными ружьями, но без охотничьих билетов и разрешений на охоту.

- В отношении нарушителей составлены административные протоколы, - рассказали в ведомстве.

Браконьерам, которых поймали вблизи села Переваловка городского округа Судак на территории закрепленного охотничьего угодья ГАУ РК «Старокрымское лесоохотничье хозяйство», грозит штраф до четырех тысяч рублей с конфискацией орудий охоты, или без таковой, или лишение права на охоту на срок до двух лет.

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