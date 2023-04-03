Погода на 3 апреля 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 17 градусов

В Крыму воздух прогреется до плюс 17 градусов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

3 апреля на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение.

- Ожидается местами небольшой дождь. Ночью и утром в отдельных пунктах туман, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью и утром местами небольшой дождь; днем без существенных осадков. Ветер юго-западный до 15 м/с. Температура воздуха ночью +8…+10°, днем +15...+17°.

В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Днем южный ветер 5-10 м/с., тепло +13…+15°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +10°…+13°, юго-западный ветер 4-6 м/с. Облачно с прояснениями.

В Алуште +9°…+13°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Евпатории +11…+12°, юго-западный ветер 3-7 м/с. Облачно с прояснениями.

В Керчи +12…+14°, южный ветер 4-8 м/с. Облачно с прояснениями.

В Феодосии +11…+13°, юго-западный ветер 2-7 м/с. Облачно с прояснениями.

В Черноморском +11…+12°, юго-западный ветер 5-10 м/с. Облачно с прояснениями.

В Джанкое +14…+16°, юго-западный 4-7 м/с. Облачно с прояснениями.

В Армянске +10…+11°, юго-западный ветер 2-8 м/с. Пасмурно.

В Белогорске +16…+17°, юго-восточный ветер 2-8 м/с. Облачно с прояснениями.

Вода в Черном море +8…+10°.

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