Симферополец убил собаку куском стекла

Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В Симферополе 39-летнего местного жителя обвиняют в жестоком обращении с животным. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в конце февраля на территории производственной базы. Мужчина поймал там пса и, вооружившись куском стекла, нанес животному резанные раны шеи.

Все это заметил очевидец. Он начал задавать вопросы по поводу происходящего. В это время собака вырвалась и убежала.

– Ее обнаружили на следующий день, доставили в ветклинику, но ветеринары не смогли помочь животному, – говорится в сообщении.

Уголовное дело направили мировому судье. Согласно законодательству, фигуранту грозит до трех лет лишения свободы.