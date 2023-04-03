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НовостиОбщество3 апреля 2023 12:45

Крымская железная дорога отправила гуманитарный груз военным

Они защищают рубежи полуострова
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба Крымской железной дороги

Фото: пресс-служба Крымской железной дороги

Крымская железная дорога отправила гуманитарный груз военнослужащим, обеспечивающим защиту рубежей полуострова. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

– Крымская железная дорога регулярно оказывает всестороннюю поддержку и помощь военнослужащим. В этот раз очередная партия гуманитарной помощи отправилась бойцам воинской части, обеспечивающей защиту рубежей полуострова, – говорится в сообщении.

Для военных купили предметы первой необходимости и бытовую технику. Кроме того, школа №30 безвозмездно предоставила неиспользуемую мебель. Ее также передали военным. В КЖД заверили, что продолжат помогать российской армии.