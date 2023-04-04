Погода на 4 апреля 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 20 градусов

4 апреля - отличный день для отдыха на свежем воздухе.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
4 апреля на Крымском полуострове уютно и тепло.
- Во вторник местами пройдут небольшие дожди; ночью и утром в отдельных пунктах вероятны туманы, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный до 18 м/с. Температура воздуха ночью +5…+7°, днем +18...+20°.
В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный до 10-15 м/с. Днем тепло +18…+20°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем +13°…+14°, северо-восточный ветер 5-9 м/с. Пасмурно.
В Алуште +12°…+13°, северо-восточный ветер 2-5 м/с. Пасмурно.
В Евпатории +14…+17°, северо-восточный ветер 5-8 м/с. Пасмурно.
В Керчи +13…+14°, северо-восточный ветер 4-7 м/с. Пасмурно.
В Феодосии +11…+13°, восточный ветер 4-6 м/с. Пасмурно.
В Черноморском +11…+15°, северо-восточный ветер 3-8 м/с. Пасмурно.
В Джанкое +12…+14°, восточный 6-8 м/с. Пасмурно.
В Армянске +10…+11°, восточный ветер 6-10 м/с. Пасмурно.
В Белогорске +15…+18°, юго-восточный ветер 6-9 м/с. Пасмурно.
Вода в Черном море +8…+10°.
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