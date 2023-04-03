Летом в Крыму планируют работать 64% детских лагерей

Фото: Евгения ГУСЕВА

Летом 2023 года в Крыму планируют работать 64% детских оздоровительных организаций. Об этом сообщила главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора Роспотребнадзора в Крыму Елена Лысенко.

– Все организации, которые планируют работать, должны в срок подать в нашу службу уведомления о том, что они планируют работать, – цитирует ее агентство РИА Новости Крым.

Лысенко отметила, что стационарные лагеря должны уведомлять Роспотребнадзор за два месяца до начала работы, а пришкольные лагеря – за месяц. Эксперт пояснила, что каждая организация должна получить санитарно-эпидемиологическое заключение. Этот документ подтверждает соответствие зданий, оборудования и другого имущества нормам по организации отдыха детей.

Сейчас лагеря активно готовятся к оздоровительной кампании. Замминистра образования, науки и молодежи Крыма Оксана Красникова отметила, что в этом году возникнет проблема с заполняемостью лагерей. Дело в том, что поезда из многих российских регионов едут в Крым несколько дней. Красникова подчеркнула, что для детей это неприемлемо. Количество поездов планируют увеличить, но проблему это не решит. На поддержку лагерей выделили около 150 миллионов рублей. Эти деньги пойдут на улучшение питания, организацию новых кружков и секций, увеличение количества экскурсий для детей.