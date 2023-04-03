В Симферополе владелец BMW может лишиться автомобиля из-за миллионного долга по штрафам

Мужчина задолжал по штрафам более 1 млн рублей Фото: Даниил ОПАРИН

В Симферополе судебные приставы совместно с сотрудниками ГИБДД провели рейд по выявлению должников. В потоке машин среди прочих был обнаружен автолюбитель-должник, в отношении которого в отделениях судебных приставов возбуждено в общей сложности 13 исполнительных производств на общую сумму задолженности 1 млн 100 тысяч рублей, в том числе по неоплаченным штрафам ГИБДД.

– Гражданин не стал оплачивать имеющиеся задолженности. Транспортное средство должника – BMW 5201 – на эвакуаторе было доставлено на площадку для хранения арестованного имущества, – рассказали в пресс-службе ГУ ФССП по Республике Крым и городу Севастополю.

Если мужчина в ближайшее время не погасит задолженность, автомобиль пустят с молотка.

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