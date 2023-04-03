Аксенов ответил на угрозы Зеленского фразой «Ждем. Встретим. Похороним»

Фото: пресс-служба главы Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о «деоккупации» полуострова. Об этом руководитель региона написал в своем Telegram-канале.

– Зеленский в очередной раз пригрозил «приазовским» контрнаступлением ВСУ и «деоккупацией», сообщили СМИ. Ждем. Встретим. Похороним, – заявил Аксенов.

Ранее Зеленский заявил, что Крым «снова станет свободным и безопасным». Украинский президент также утверждал, что Киев «вернет все свои территории».