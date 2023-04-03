На 8-м этапе участка «Тавриды» временно перекроют боковой проезд из Севастополя в Ялту

Фото: пресс-служба правительства Севастополя

На восьмом этапе участка трассы «Таврида» с 4 по 11 апреля изменится схема движения. Об этом сообщили в Дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя.

– С 4 по 11 апреля будет перекрыт боковой проезд по направлению из Севастополя в Ялту, – говорится в сообщении.

Фото: Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя

Водителей призывают быть внимательными и обращать внимание на дорожные знаки.

Автобусные маршруты №№8, 18, 37, 40, 41, 183 в эти дни будут осуществлять движение в прямом и обратном направлении через Балаклаву.

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