Симферопольский врач назвал оптимальное время для первых родов

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Оптимальным временем для первых родов является возраст до 33-35 лет. Об этом сообщил главврач Симферопольского роддома №2 Илья Глазков.

– Оптимальное время для первых родов с точки зрения биологии – до 33-35 лет. Речь как о мужчинах, так и о женщинах, – рассказал медик в эфире радио «Спутник в Крыму».

По его словам, чем старше родители, тем больше рисков для ребенка. Глазков подчеркнул, что у плода могут возникнут проблемы. В таком случае беременность придется прервать.

По словам Глазкова, технологии в области определения различных рисков сейчас самые современные. Поэтому не узнать о неких аномалиях можно лишь в том случае, если женщина не будет наблюдаться у медиков.

– Наблюдаться по беременности категорически обязательно, – подчеркнул врач.