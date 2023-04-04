Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия4 апреля 2023 8:55

Более 3 тысяч абонентов в Симферопольском районе остались без света из-за аварии

Обесточены несколько сел
Дмитрий Коренев
Восстановить энергоснабжение планируется в течение двух часов

Восстановить энергоснабжение планируется в течение двух часов

Фото: Иван МАКЕЕВ

Жители нескольких сел в Симферопольском районе остались без света в результате аварии на линии электропередачи. Об этом сообщает пресс-служба ГУП РК «Крымэнерго».

– 4 апреля 2023 года, в 10:55, в результате технологического нарушения на подстанции 110 кВ были обесточены 3024 абонента в селах Краснолесье, Мраморное, Доброе, Пионерское, Андрусово, Заречное. Отключенная нагрузка составила 7000 кВт, – говорится в сообщении.

Специалисты «Крымэнерго» сразу же приступили к ликвидации последствий аварии. Восстановить энергоснабжение планируется в течение двух часов.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50