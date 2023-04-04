В Крыму хотят построить трассу по Арабатской стрелке

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В Крыму рассматривают возможность строительства трассы по Арабатской стрелке. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.

По словам, в настоящее время готовится технико-экономическое обоснование проекта новой дороги.

– Трасса поможет сократить путь, упростить логистику, – подчеркнул Аксенов.

По его словам, для обеспечения безопасности этого маршрута можно будет не возводить дополнительные ограждения. Глава Крыма пояснил, что такое решение позволит сократить расходы на строительство новой дороги.