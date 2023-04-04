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НовостиОбщество4 апреля 2023 10:14

В Крыму объявлено штормовое предупреждение на 4 и 5 апреля

По данным синоптиков, ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, местами 25 м/с
Дмитрий Коренев
В Крыму 4 и 5 апреля ожидается ухудшение погодных условий

В Крыму 4 и 5 апреля ожидается ухудшение погодных условий

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Крыму 4 и 5 апреля ожидается ухудшение погодных условий, в связи с чем объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым.

– В связи с выходом южного циклона во второй половине дня и до конца суток 4 апреля в Крыму ожидается усиление юго-восточного ветра 15-20 м/с, местами до 25 м/с. 5 апреля дожди, местами очень сильные, грозы, – говорится в сообщении.

Спасатели предупреждают о высокой вероятности аварий на объектах энергетики и ЖКХ, увеличения количества ДТП. Из-за непогоды может быть затруднено движение автомобильного транспорта. Возможны подтопления территорий.

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