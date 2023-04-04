В Крыму отремонтируют ремонт 21 объект культуры, пострадавший от подтоплений 2021 года

Музей "Поляна сказок" в Крыму. Фото: официальный сайт музея.

В Крыму заключили контракты на проектирование и ремонт 21 объекта культурного наследия, которые пострадали при подтоплениях в 2021 году. Об этом сообщила заместитель министра культуры республики Анна Килеса.

По распоряжению федерального правительства Крым получил из резервного фонда 81,9 миллиона рублей. Эти деньги потратят на заключение контрактов по разработке проектно-сметной документации на проведение ремонта на пяти объектах культуры. Кроме того, часть суммы уйдет на разработку научно-проектной документации на проведение реставрационных работ на 16 объектах культурного наследия. Речь идет о сооружениях, пострадавших от непогоды летом позапрошлого года.

– На сегодняшний день контракты на выполнение вышеуказанных работ заключены в полном объеме, – рассказала Килеса агентству ТАСС.

Сам же работы, по словам замминистра, начнутся после того, как будут получены положительные заключения экспертизы. В число объектов, которые собираются восстановить, входят мемориальный комплекс «Аджимушкай» и архитектурно-археологический комплекс «Древний город Пантикапей» в Керчи, а также музей «Поляна сказок» в Ялте.